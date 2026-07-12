Blokadersko divljaštvo, kako mnogi ocenjuju, ne poznaje granice, a iz dana u dan pojavljuju se novi snimci koji to potvrđuju.

Ovoga puta pažnju je privukao snimak iz Užica, na kojem se jasno vidi jedan od blokadera. On je prišao štandu Srpske napredne stranke, verbalno napao aktiviste, a zatim pljunuo jednu od aktivistkinja i pobegao.

Međutim, iver ne pada daleko od klade.

Snimak možete pogledati OVDE.

Aleksandar Pančić, otac blokadera iz Užica koji je pljuvao članove Srpske napredne stranke (SNS), poznat je po otvorenoj netrpeljivosti prema Srbiji i pravoslavnoj veri.

Sudeći po svemu, svog sina Andreja nije vaspitao na pravi način, jer je teško zamisliti da bi neko ko dolazi iz normalne porodice postupio onako kako je Andrej postupio.

Kada je reč o njegovom ocu, Aleksandar Pančić promenio je veru, napustio pravoslavlje i prešao u katoličanstvo. Međutim, to nije jedino što privlači pažnju.

Pančić, kako se navodi, čeka hrvatska dokumenta, često boravi u Hrvatskoj, a poslednji put tamo je proveo čak tri meseca, nakon čega se nedavno vratio u Srbiju.

Pored toga, Aleksandar Pančić je na blokadama nosio lutku predsednika Aleksandra Vučića, što, prema oceni autora teksta, dodatno pokazuje kolika je mržnja prisutna kod dela blokadera.