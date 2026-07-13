Glumac Vahidin Prelić nedavno je verio Bojanu (23), a sada je pokazala kako teku pripreme za venčanje.

Ona je podelila snimak iz salona venčanica i pokazala da je on otišao sa njom kako bi joj pomogao u odabiru.

Vahidin Prelić sa partnerkom

Bojana se inače, dugo dvoumila oko toga da li da Vahidin ide sa njom da izabere venčanicu, da bi ipak potom pokazala da su rešili da sve urade bez razdvajanja. 

- Imali neka da se udala da ju je suprug video pre venčanja u venčanici i da se ništa loše nije desilo jer ja ne znam na koji način da izaberem venčanicu i ne znam šta želim, ali apsolutno znam da želim da pitam svog budućeg supruga za mišljenje - rekla je ona u snimku koji je objavila na Instagramu.

Roditelji ne podržavaju vezu

Podsetimo, situacija kod kuće nije bila baš najsjajnija kada je veza sa Vahidinom u pitanju.

 - Otac ne može da razume kako se osećam. Ne biste verovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman - rekla je Bojana u podkastu "Oslobođenje".

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