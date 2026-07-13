Glumac Vahidin Prelić nedavno je verio Bojanu (23), a sada je pokazala kako teku pripreme za venčanje.

Ona je podelila snimak iz salona venčanica i pokazala da je on otišao sa njom kako bi joj pomogao u odabiru.

Bojana se inače, dugo dvoumila oko toga da li da Vahidin ide sa njom da izabere venčanicu, da bi ipak potom pokazala da su rešili da sve urade bez razdvajanja.

- Imali neka da se udala da ju je suprug video pre venčanja u venčanici i da se ništa loše nije desilo jer ja ne znam na koji način da izaberem venčanicu i ne znam šta želim, ali apsolutno znam da želim da pitam svog budućeg supruga za mišljenje - rekla je ona u snimku koji je objavila na Instagramu.

Roditelji ne podržavaju vezu

Podsetimo, situacija kod kuće nije bila baš najsjajnija kada je veza sa Vahidinom u pitanju.

- Otac ne može da razume kako se osećam. Ne biste verovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman - rekla je Bojana u podkastu "Oslobođenje".

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