Glumica Ivana Dudić pre nekoliko godina doživela je tešku nesreću sa tadašnjim dečkom o čemu dugo nije želela da priča. Ona je jednom prilikom govorila o paklu kroz koji su prošli kada su satima nepomično ležali i čekali pomoć, a detalji situacije lede krv u žilama.

Nesreća se dogodila u trenutku kada su na planini vozili kvad.

-Ja nikada nisam pričala o tome, dva meseca sam uspešno krila to. Jer kada doživiš saobraćajnu nesreću i kada partner u tom trenutku ostane nepokretan to ne treba da se priča i sva pažnja treba da bude usmerena na njegovo ozdravljenje. Ja prvih mesec dana nisam mogla glumački da se sastavim, ja sam tu bila kao mama, samo da on bude dobro i da budem tu za njega u svakom trenutku i da odradim pošteno svoj posao. Misli su mi bile usresređene na to kako će uspeti sledeća operacija, samo je bilo da svi preživimo te trenutke - rekla je Ivana.

"Ponašala sam se kao lud čovek"

Ona tvrdi da je razum bio pomućen u tim situacijama.

- U tim situacijama se ponašaš kao lud čovek. To su najduži dan i noć koje sam ja doživela sigurno. To se dogodilo, a mi smo pet, šest sati čekali pomoć nepomični, jer je nedostupno bilo mesto. Bili smo na nezgodnom mestu i nije moglo da se dođe do nas. Sve je moralo pešaka, trebalo je mnogo vremena, nije moglo na točkovima da se dođe do nas - ispičala je Ivana Dudić za "Poster podkast".

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