Penzioneri u Republici Srpskoj i Srbiji mogu da računaju na jednokratnu novčanu pomoć, ali se iznosi razlikuju. Dok su u Republici Srpskoj najavljena dva iznosa pomoći u zavisnosti od visine penzije, u Srbiji su korisnici podeljeni u tri grupe prema mesečnim primanjima.

Jednokratna novčana pomoć za penzionere u Republici Srpskoj od 4.800 do 7.210 dinara

Predsednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović najavio je jednokratnu pomoć za penzionere.

Penzioneri u Republici Srpskoj koji primaju minimalnu penziju dobiće 120 konvertibilnih maraka (KM), što je približno 7.210 dinara.

Za penzionere u Republici Srpskoj koji imaju penziju iznad proseka najavljena je pomoć od 80 KM, odnosno oko 4.806 dinara.

Jednokratna novčana pomoć za penzionere u Srbiji od 20.000 do 35.000 dinara

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je ranije paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Jedna od mera je i jednokratna pomoć za penzionere u Srbiji.

Država je korisnike podelila u tri grupe, u zavisnosti od visine mesečne penzije.

Penzioneri koji primaju do 31.092 dinara mesečno, a kojih ima oko 459.000, dobiće jednokratnu pomoć od 35.000 dinara.

Za oko 548.060 penzionera čija su primanja između 31.092 i 56.851 dinar predviđena je isplata od 27.500 dinara.

Najbrojnija grupa, sa više od 655.000 penzionera koji primaju više od 56.851 dinar mesečno, dobiće po 20.000 dinara.

Poređenje pomoći u Republici Srpskoj i Srbiji

Kada se uporede iznosi jednokratne pomoći, jasno je da su isplate u Srbiji znatno veće nego u Republici Srpskoj.

Najviši iznos pomoći u Republici Srpskoj iznosi oko 7.210 dinara, dok u Srbiji penzioneri sa najnižim primanjima dobijaju čak 35.000 dinara, razlika je uodnosno gotovo pet puta više, odnosno 27.790 dinara..

Međutim, ćak i penzioneri u Srbiji koji imaju najviše penzije dobiće 20.000 dinara jednokratne pomoći. To je gotovo tri puta više od iznosa koji će dobiti penzioneri sa minimalnim penzijama u Republici Srpskoj, dok je u odnosu na pomoć za penzionere u Republici Srpskoj koji imaju penziju iznad proseka ta razlika još izraženija. Naime, razlika je 15.194 dinara.

Razlika postoji i u modelu raspodele. U Republici Srpskoj pomoć se deli u dve kategorije, dok je u Srbiji uveden sistem od tri grupe, pri čemu najveću podršku dobijaju penzioneri sa najnižim mesečnim primanjima.