Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras u Parizu da trenutno njaviše razmišlja o ekonomskom napretku Srbije i da mu je sada najveća briga cena nafte.

- Da razmišljamo kako dalje da ekonomski napredujemo, jer tu sledi teška situacija za celu Evropu. Rezerve gasa nam nisu nikad bile na nižem nivou. Istovremeno, pogledajte ovaj haos oko Ormuskog zaliva i Irana, Amerikanaca, kao i oko rusko-ukrajinskog sukoba, koji je sve više rat za energente i za snabdevanje različitih tržišta. Dakle, bezbroj, bezbroj problema, bezbroj muka sa kojima se svi suočavamo, i ne znam kako da izađemo iz toga. Ako me pitate šta mi je najveća briga, to je kako ćemo ovog petka da odredimo cenu nafte i koliko ćemo morati dodatno državnih prihoda da se odreknemo da bismo zaustavili, da bismo i dalje čuvali inflaciju pod kontrolom, da ne bi rasle druge cene, a da nam državni budžet ne bankrotira - rekao je Vučić.

Podsetimo, predsednik Vučić boravi u Parizu na poziv predsednika Makrona gde će prisustvovati Vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni Koalicije voljnih.