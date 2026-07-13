Pevač Mikica Bojanić nikad iskrenije govorio je o sinu koji ima utizam, kao i činjenici da se teško nosio sa svime što to kroz život nosi.

On je naime, govorio i o svojim počecima, kao i kako je bilo porediti se sa poznatim ocem.

-U ranoj fazi detinjstva sa desetak godina sam svirao bubnjeve i pevao, išao sa Milošem na nastupe i znao sam da ću se baviti ovim poslom. Kada je neko pored vas ko je toliko dobar pevač i zvezda Jugoslavije, treba se izboriti za neko mesto na estradi, a tu je i Bane koji je pre mene počeo da se bavi ovim poslom. Nije mi smetalo, ali uvek kada sam se pojavljivao tu je bilo poređenje sa ocem, a negde je nerealno da bude isto i teško je prevazići njegovo pevanje i hitove - rekao je Mikica.

Odrastanje i borba

Kada govori o sinu, rekao je da bi radije voleo da je bolest prešla na njega.

-Jednostavno samo saznanje koje nikome ne bih poželeo, pa sama činjenica od saznanja pa kroz odrastanje da nikako ne mogu da mu pomognem to su neke stvari koje mogu da razumeju samo ljudi koji imaju tako nešto. Pomirio sam se sa tim, ali sve je velika borba. Često pomislim to da bolest pređe na mene kada dođem u fazu da vidim šta se dešava i da nema pomoći sve bih uradio da mogu da mu pomognem, a ne samo da pređe. Ne postoji stvar u životu koju ne bih uradio da ga izlečim od toga - rekao je Mikica iskreno za Blic.

BONUS VIDEO: