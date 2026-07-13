Glumac Pavle Mensur otputovao je na letnji odmor, odakle je objavio vruću fotografiju na kojoj je bez majice.

Dok njegova partnerka i koleginica Jelisaveta Orašanin uživa sa decom na Baliju, mladi glumac se opušta u Crnoj Gori. Danas se oglasio putem Instagrama, a devojke su ga mahom hvalile da odlično izgleda.

Sunča se po ceo dan

Pavle je pokazao da je izgoreo na suncu te mu je lice i telo crveno, a mnogi su primetili skrivene tetovaže po telu.

Ipak, vidljiva je još jedna promena na njemu. Mensur je potpuno promenio imidž i pustio brkove, a da li je tu odluku doneo svojevoljno ili zbog uloge, nije poznato.

Inače, Jelisaveta Orašanin i on ne kriju više koliko je hemije među njima.

-Jelisaveta Orašanin i Mensur se navodno više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Nedavno su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je nedavno izvor za medije.

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