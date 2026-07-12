Pre 9 godina dogodio se jedan od najpotresnijih zločina u Srbiji, tog 12. jula 2017. godine, u Centru za socijalni rad u Rakovici, Marko Nikolić ubio je četvorogodišnjeg sina Mihaila i njegovu majku Maju Đorđević.

Za dvostruko ubistvo nikada nije odgovarao pred sudom, jer je 30. decembra iste godine izvršio samoubistvo u pritvorskoj ćeliji, nanevši sebi smrtonosne povrede presecanjem karotidne arterije.Tog kobnog 12. jula mali Mihailo proveo je dan sa ocem, ne sluteći da će to biti njihov poslednji susret. Kada je došlo vreme da dete vrati majci, Marko Nikolić dovezao ga je do Centra za socijalni rad bez znakova života i sa penom na ustima.

Prema rezultatima istrage, prethodno je ugušio svog četvorogodišnjeg sina, a zatim njegovo telo stavio u automobil i odvezao ga do mesta gde je trebalo da ga preda majci.

Maja Đorđević čekala je u holu Centra za socijalni rad da preuzme sina nakon zakonom određenog susreta sa ocem, koji se održavao svake srede, ali umesto deteta koje je očekivala da zagrli, dočekao ju je pakao. Kako su tada ispričali očevici, Marko Nikolić je telo njihovog sina bacio pred njene noge, nakon čega je izvadio nož i nasrnuo na nju.

Maja je pokušala da pobegne, ali ju je sustigao i naneo joj veliki broj ubodnih rana.

Prema informacijama iz istrage, Maji je zadato gotovo 50 uboda nožem - prvih dvadesetak povreda zadobila je unutar Centra za socijalni rad, dok joj je preostale naneo na parkingu, gde ju je sustigao dok je pokušavala da se spase. Svedoci su ispričali da je dozivala pomoć uz povike: "Ubiće me, pomozite mi", ali joj, uprkos brzoj reakciji prisutnih, nije bilo spasa. Umirala je teško povređena, suočena sa saznanjem da je izgubila sina Mihaila.

Tokom napada troje zaposlenih u Centru za socijalni rad pokušalo je da pomogne Maji, pri čemu su i sami zadobili povrede. Marko Nikolić je tom prilikom ranio i jednog slučajnog prolaznika. Jedna žena ostala je bez prsta, dok su ostali povređeni prošli sa lakšim telesnim povredama.

Veću tragediju sprečila su dvojica komunalnih policajaca koji su se zatekli u blizini. Oni su uspeli da savladaju napadača, vežu ga i predaju pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Jedan od njih, Miloš Nikolić, kasnije je opisao potresne scene kojima je prisustvovao.

- Neka žena je iznosila dete iz zgrade. Držala ga je u naručju, a ono je bilo bez svesti, modro, znojavo i pena mu je izlazila na usta. Jeziv prizor - ispričao je tada za Telegraf.rs.

Dok su dvojica komunalnih policajaca držala Marka Nikolića oborenog na zemlji, ekipa Hitne pomoći pokušavala je da spase četvorogodišnjeg Mihaila. Lekari su gotovo 40 minuta pokušavali reanimaciju, ali dečaku nije bilo spasa. Smrt je konstatovana svega nekoliko metara od mesta na kojem je njegov otac bio savladan.

Prema tadašnjim navodima medija, Marko Nikolić se prilikom hapšenja grčevito opirao i u tom metežu se i sam posekao.

- Čuo sam ga kako priča: "Sve su mi to one smestile, ona i njene drugarice. Već četiri godine pokušavaju..." A onda je pomenuo i dete, ali je gunđao, nisam razumeo šta - prisetio se drugi komunalni policajac Milosavljević u intervjuu za Telegraf.rs.

Nakon hapšenja, Marko Nikolić nalazio se u pritvoru. Kako su tada prenosili mediji, u mesecima koji su prethodili njegovoj smrti govorio je da žali zbog ubistva sina i često noću nije mogao da spava, šetajući po ćeliji. Istovremeno je, prema tim navodima, ponavljao da ne žali zbog ubistva supruge.

Pet meseci nakon zločina, 30. decembra 2017. godine, izvršio je samoubistvo u pritvorskoj ćeliji. Prema tadašnjim informacijama, pesnicama je razbio ogledalo i komadom stakla naneo sebi smrtonosne povrede vrata. Trojica pritvorenika iz ćelije pokušala su da ga spreče, a jedan od njih tom prilikom zadobio je ubodne povrede pokušavajući da mu oduzme staklo.

(Telegraf)