Voditelj Milan Milošević, koji iz prve ruke prati svaki korak takmičara u "Eliti 9", u razgovoru za naš list osvrnuo se na učešće Anite Stanojlović i Mine Vrbaški.

Prema njegovim rečima, Anita ne samo da nije opravdala titulu pobednice, već je doživela totalni fijasko, dok je za Minu Vrbaški istakao da mu je najveće razočaranje jer je pokazala apsolutnu nezrelost i nemogućnost da poradi na sebi, uprkos godinama provedenim pred kamerama.

Da li je Anita opravdala status jedne pobednice u ovoj sezoni?

- Nažalost, ne. Pokazala je sve najgore, čak mislim da je i sama svesna da je ovaj njen ulazak totalni debakl. Pravi debakl. Ona je želela bebu, pravila ju je već i sa drugima, kako kažu. Međutim, eto. To je jedino lepo što će izneti odavde, a ovo ostalo... Baš je doživela ružne stvari unutra, stvarno.

Kako komentarišeš učešće Mine Vrbaški?

- Mina mi je najveće razočarenje, neverovatno mi je da se nimalo nije opametila. Gubila je ozbiljan novac zbog stvari koje je iznosila, pričala i izmišljala. Čudno mi je da se nije promenila ni kao partnerka, ni kao devojka, ni kao prijateljica. Sve je potpuno isto od 2017. godine kada je prvi put ušla sa 17 godina. Ista Mina, ništa se promenilo nije. Nije mi jasno kako nije mogla da poradi na sebi. I majka je pokušavala da radi sa njom, ali očigledno ne vredi, tu nema pomoći. Tek će da poludi kada izađe i vidi kolika se pompa digla oko Viktora, jer su sve devojke odlepile za njim. I ne samo ribe, nego i muškarci! Svašta ljudi polemišu. Ona je čak plasirala priču da on ima sklonosti ka istom polu, verovatno zato što je jedno veče odbio. Ko će ga znati - rekao je za Alo Milan.