Voditeljka Dragana Kosjerina trenutno je u medijskoj ilegali, pa je dugo nismo videli na televiziji.

Na društvenim mrežama mesecima nije objavila svoju fotografiju, dok je sad odlučila da pokaže svima gde uživa.

Kosjerina se slikala na plaži, ali je pozirala leđima okrenuta ka kameri.

Gore je nosila kupaći kostim, dok je dole bila u trenerci. Kosu je pokupila u rep, a lice je zaštitila naočarama, dok su se neprestao ređali komplimenti na račun njenog izgleda.

Uz objavu je dodala pesmu "No Plan" (Bez plana), pokazujući da na odmoru potpuno uživa, bez ikakvih obaveza.

Hvale je zbog prirodnog izgleda

Inače, Dragana slovi za jednu od najlepših voditeljki na RTS, a najviše se komentariše njena prirodnost i činjenica da nije promenila lični opis plastičnim operacijama.

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