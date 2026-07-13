Modna kreatorka Verica Rakočević i njen 35 godina mlađi suprug Veljko Kuzmančević, spakovali su kofere i pobegli od gradske gužve. Zajedno su otišli na letovanje, a Verica se ubrzo oglasila putem Instagrama te je objavila nekoliko fotografija sa plaže.

Kreatorka i njen mlađu muž uživali su u kupaćim kostimima, dok su odmarali na ležaljkama.

Verica je nosila žuti kupaći kostim i šešir od slame, a Veljko je imao minijaturne kupaće gaće i kačket i naočare za sunce na glaci.

Poslala i važnu poruku

Pored same fotografije, ogromnu pažnju privukla je i poruka koju je Verica Rakočević napisala uz objavu.

- Za sreću je potrebna sloboda. Motor, more, sunce i samo nebo je granica - napisala je modna kreatorka, a objavu je podelio i Veljko, koji ne krije koliko je zaljubljen u nju.

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