Voditelj Milan Milošević godinama je jedno od zaštitnih lica rijalitija, a malo ko zna koliki je zapravo njegov uticaj na sam odabir takmičara koji ulaze u Belu kuću.

U otvorenom razgovoru za naš portal, Milan je po prvi put javno progovorio o tome koga je sve od zvučnih imena lično spojio sa produkcijom, koja pevačica je imala prevelike finansijske zahteve, ali je dao i svoj konačni sud o aktuelnim takmičarima.

Bez dlake na jeziku, Milošević je izdvojio jedinu osobu koja je ove sezone napravila ozbiljan napredak i "pometla" rijaliti veterane koji godinama tapkaju u mestu.

Da li si ikada produkciji predložio nekog učesnika koji je posle ušao?

- O, kako da ne! Predlagao sam Katarinu Živković pre par godina, pre nego što je postala majka. Međutim, tražila je previše novca. Što je i realno, ona je bivša pobednica rijalitija i ja bih joj lično dao te pare, ali produkcija tada nije htela. Stalno mi piše i onaj Vita Tarot, hoće čovek da uđe da zameni Lepog Miću (smeh). Pevači i pevačice me slabo smaraju za ulazak. Inače, mnogo ljudi je ušlo preko mene – Stefan Karić, Mensur Ajdarpašić... Mensur mi je prvi pisao na Instagramu, Karića sam takođe ja spojio sa produkcijom. Mnogo ih je ušlo preko mene - otkrio je prvi put Milan.

Ko je po tvom mišljenju najviše napredovao u rijalitiju? Neko ko je ušao potpuno nesnađen, a sada je izrastao u ozbiljnog igrača?

- Meni je Dača jako napredovao u odnosu na prošlu sezonu. Prošle godine je bio solidan, a ove je pokidao. On je jedan od komentatora koji se sigurno vraća. Specifičan je jer nije napadan, ne skače i ne pametuje bez pokrića, nego je svestan svojih mogućnosti, a može mnogo. Mnogo je uradio za dečka koji ima 21-22 godine. Jako je namazan za nekoga ko je prvi put u rijalitiju, svima im je pomutio mozak tamo. Njega bih definitivno izdvojio. A ko je nazadovao? Pa Bora Santana, Mina Vrbaški, Maja Marinković... Oni godinama rade potpuno iste stvari. Anita, Luka... eto, Dača je jedini napravio ozbiljan korak napred i njega mogu da pohvalim - nije krio oduševljenje Milošević.