Nova verzija donosi unapređenja namenjena povećanju zaštite tenka i njegove posade u uslovima savremenih borbenih dejstava, dok posade prolaze dodatnu obuku pre raspoređivanja na prve linije.

Prema navodima MWM i ruskih medija, ključna novina T-72B3A je integracija sistema aktivne zaštite Arena-M, koji predstavlja glavnu razliku u odnosu na ranije verzije T-72.

Posade se posebno obučavaju za rad sa ovim sistemom, dok lokalni mediji navode da će nove mogućnosti tenka biti korišćene za podršku udarnim grupama koje napadaju utvrđene položaje protivnika.

Ruski izvori navode da Arena-M štiti oklopna vozila ne samo od projektila, protivtenkovskih raketa i granata, već i od lebdeće municije i FPV dronova, koji su postali jedna od najvećih pretnji tenkovima na obe strane sukoba.

Istovremeno ostaje otvoreno pitanje da li su tenkovi T-72 sa sistemom Arena-M, koji su na prvim linijama fronta primećeni još od kraja 2024. godine, zapravo bili T-72B3A ili je reč o drugim modifikacijama sa istim sistemom zaštite.

Sistem Arena-M neprekidno prati prostor oko tenka pomoću multifunkcionalnog Doplerovog radara. Kada otkrije nadolazeću pretnju, automatski prati cilj, izračunava njegovu putanju i aktivira odbrambenu municiju koja presreće i uništava projektil pre nego što pogodi tenk.

Oko kupole je raspoređeno 12 lansera, a početkom januara potvrđeno je da je razvoj nove verzije sistema Arena-M završen.

Osnovna verzija Arena-M može da presreće rakete, raketne projektile i protivtenkovske granate koje lete brzinom do 1.000 metara u sekundi na udaljenosti do 50 metara.

Ruski izvori navode da unapređena verzija sada može da presreće i jednokratne bespilotne letelice i lebdeću municiju, što ukazuje da je upravo ova poboljšana konfiguracija ugrađena u T-72B3A, dok konkretne performanse nove verzije nisu objavljene.

Komentarišući značaj uvođenja sistema Arena-M, ruski vojni stručnjak Jurij Ljamin ocenio je da je važno što se tenkovi opremljeni aktivnom zaštitom raspoređuju u jedinice koje izvršavaju borbene zadatke, a ne ostaju izložbeni primerci.

On smatra da mali taktički dronovi trenutno predstavljaju glavnu pretnju oklopnim Doduše, da budeš baš sigurna izađeš vozilima i da njihovo efikasno neutralisanje može sačuvati i tehniku i živote posada.

Sličnu ocenu izneo je i ruski stručnjak za odbranu Dmitrij Kornjev, koji smatra da tenk ovom modernizacijom praktično dobija sopstveni sistem protivvazdušne i protivraketne odbrane.

Prema njegovim rečima, sposobnost obaranja bespilotnih letelica predstavlja najvažniju karakteristiku nove modifikacije i mogla bi da utiče na veću ulogu oklopnih vozila u savremenim kopnenim operacijama.

Neposredno pre predstavljanja T-72B3A početkom marta, ruski državni odbrambeni koncern Rosteh saopštio je da T-72 i dalje poseduje veliki potencijal za modernizaciju. Od početka sukoba ovaj tenk prošao je približno 200 konstrukcionih izmena kojima su unapređeni vatrena moć, zaštita i pokretljivost.