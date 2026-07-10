Otac poginulog Đorđa M., koji je kasno sinoć sleteo u kanal vozeći se kvadom sa drugarom, kaže da je lično pokrenuo potragu jer mu se sin nije javljao.

Meštane Batajnice i Busija potresla je vest da se u naselju Šangaj koje se nalazi između ova dva mesta dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubili mladići od 24 i 25 godina.

Otac jednog od mladića kaže da se momci satima nisu javljali na telefon.

- Ja sam lično pokrenuo potragu, sami su otišli da se voze kvadom, satima sam čekao, ali Đorđe se nije javljao. Sve sam alarmirao, i porodicu i komšiluk i policiju. Našli smo ih u kanalu - rekao je nesrećni čovek.

U kući tuge poginulog Đorđa samo se čuju jecaji. Majka ne može da stoji, zanemela je od bola, samo jeca. Odmah nakon tragedije, u njihovu kuću koja se nalazi na samom ulazu u Busije došla je i verenica njihovog sina koja je takođe neutešna.

Podsećamo, do nesreće je došlo kada su se tokom vožnje iz do sada neutvrđenih razloga prevrnuli kvadom i upali u kanal.

Na mesto događaja brzo su izašle ekipe Hitne pomoći i policije, međutim mladići nisu davali znake života.

Kako se saznaje, nesreća se dogodila u njivama u ataru naselja Šangaj u nastavku ulica Velike međe i Stevana Simića.

Policija je pozvana oko 22 časa.

Informer