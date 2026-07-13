Tom prilikom, predsednik je najavio novo povećanje plata i penzija.

-Čućete uskoro koliko će biti povećanje penzija krajem decembra i povećanje plata u januaru. Kod nas se sve zna unapred, jer smo ozbiljna zemlja - otkrio je predsednik.

-Nisam došao ovde da se provedem, nisam izašao iz hotela. Došao sam da radim za svoj narod i svoje građane - poručio je Vučić iz Pariza.

Podsetimo, Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni Koalicije voljnih.