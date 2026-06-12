Glumica Ivana Dudić zabrinula je svoje pratioce nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografije na kojima se vide poderotine i modrice na njenom licu.

Mnogi su ostali zatečeni prizorom, pa su se u komentarima odmah nizala pitanja šta se dogodilo i da li je sa glumicom sve u redu.

Svesna da je fotografija izazvala veliku pažnju, Ivana je odlučila da se oglasi i objasni o čemu je reč.

Na sreću, razloga za veću brigu nema. Glumica je otkrila da je do povreda došlo nakon nezgode, odnosno pada, zbog čega je zadobila nekoliko modrica i ogrebotina.

- Pala sa. Sve ok.

Iako su fotografije delovale zabrinjavajuće, Ivana je pratiocima dala do znanja da se sada oseća dobro i da se uspešno oporavlja.

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