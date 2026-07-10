Dvojica mladića, Đ. M. (24) i M. M. (25), izgubila su život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Batajnici, kada je kvad kojim su se vozili, iz za sada neutvrđenih razloga, sleteo s puta, prevrnuo se i završio u kanalu.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila u ataru naselja, u nastavku ulica Velike međe i Stevana Simića, na putu koji vodi ka njivama. Iz još neutvrđenih razloga vozač je izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega se kvad prevrnuo i upao u kanal.

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe policije i Hitne pomoći, ali su mogle samo da konstatuju smrt dvojice mladića, koji nisu davali znakove života.

Kako navode prijatelji stradalih, njih dvojica su tokom popodneva krenula u vožnju kvadom, ali su u jednom trenutku prestali da odgovaraju na telefonske pozive. Zabrinuti zbog toga, prijatelji i porodica započeli su potragu, a policija je obaveštena oko 22 časa.

Potraga je, nažalost, završena tragično. Prevrnuti kvad pronađen je u kanalu, dok su u njegovoj neposrednoj blizini zatečena tela dvojice mladića.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće utvrđene nakon uviđaja i istrage koja je u toku.

Telegraf.rs