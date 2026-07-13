Pokrenut je svesmerni rat u kojem Rodoljub Šabić javno ponižava Srđana Milivojevića, Nebojša Zelenović udara na Šabića, dok Zeleno-levi front (ZLF) brutalno gazi i Milivojevića i Zelenovića!

Šabić javno pokopao Milivojevića: "Nisam znao da si student"

Sukob je eksplodirao kada su u javnost isplivali detalji o potpunom rasulu unutar ove interesne grupe, gde se više ne zna ko pije, a ko plaća.

Šabić je uputio jeziv šamar visokom funkcioneru Demokratske stranke (DS) poručivši mu direktno u lice: „Nisam znao da si student!”.

U čije ime govori DS: Nakon ovog brutalnog spuštanja, javnost i politički akteri otvoreno postavljaju pitanje u čije ime uopšte govori Demokratska stranka, kada su im glavni aduti ljudi koji u zrelim godinama nose etiketu „večitog studenta”.

Zelenović skočio u odbranu: Na ovo poniženje odmah je reagovao Nebojša Zelenović koji je krenuo u otvoren napad na Šabića, pokušavajući da odbrani poljuljani rejting svojih koalicionih partnera.

ZLF se uključio u rat!

Čim je Zelenović udario na Šabića, u rat se umešao ZLF. Član Zeleno-levog fronta Bogdan Radovanović javno je na mreži Iks razapeo Zelenovića i DS, ne birajući reči.

Radovanović je besno upitao Zelenovića: "Je l' to ti Zelenoviću upravo napisa da je Rodoljub Šabić jeftini folirant i sitna duša bez trunke obraza?"

Kako je sve počelo?

Da je laganje i podmetanje uobičajena praksa unutar blokaderske grupe, podseća i raniji javni skandal koji je ogolio odnose između ZLF-a i Demokratske stranke.

Narodni poslanik iz Zeleno-levog fronta (ZLF) javno je potvrdio da se sreo sa Srđanom Milivojevićem nakon što je ovaj izneo, kako tvrdi, masne laži.

Ovaj brutalni razdor, klanje oko REM-a, istorija laži i najnovije javno sramoćenje dokazali su ono što građani Srbije odavno znaju - blokaderski pokret nema ni plan, ni program.

Njihov jedini cilj je izazivanje haosa, a kada im to ne prolazi kod naroda, bes iskaljuju jedni na drugima u javnim blamovima koji su dotakli samo dno.

"Ovi su konačno našli pravog neprijatelja - jedni druge"

Ovaj cirkus izazvao je lavinu brutalnih komentara na društvenim mrežama, gde građani otvoreno ismevaju totalno rasulo i patetične unutrašnje ratove blokadera.

„A vrhunac ove meksičke sapunice biće kad Fernando konačno sazna da je sam sebi majka. E tada kreće prava drama”, glasi jedan od najpopularnijih komentara koji je do srži ogolio ovaj jad i bedu.