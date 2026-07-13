Muzičar Božidar Nikolić Donja, jedan od najpoznatijih trubača sa juga Srbije i dugogodišnji vođa čuvenog orkestra iz Grdelice, preminuo je u 71. godini, prenosi Televizija 4S.

Vest o njegovoj smrti rastužila je brojne poštovaoce trubačke muzike, brojne kolege muzičare i Leskovčane, gde je decenijama bio prepoznatljiv kao jedan od simbola muzičke tradicije ovog kraja.

Božidar je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj muzici, gradeći karijeru zasnovanu na velikoim talentu, posvećenosti i ljubavi prema narodnoj muzici.

Bio je dugogodišnji vođa orkestra

Kao dugogodišnji vođa orkestra iz Grdelice, bio je učesnik brojnih manifestacija, sabora i muzičkih događaja širom Srbije, doprinoseći očuvanju i promociji trubačke muzike po kojoj je jug zemlje nadaleko poznat.

Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za srpsku muzičku scenu i tradiciju trubaštva, kojoj je posvetio čitav život.

Ispraćaj je održan danas, 13. jula, u 13 časova na Grdeličkom groblju, kada su mu porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci njegovog dela odali počast.

Alo/Televizija 4S

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