-Vi znate koliko sam ja oprezan, preda mnom je mnogo teških dana do raspisisvanja izbora. Sutra ćemo moći da vas obavestim o putu koji će biti težak. Kada govore o rejtingu, plašim se da nisu čitali istraživanja. To je kao o Jovanjici, kao priče o Sarajevo safariju i dečaku iz Valjeva. Verujte, razlika će biti tolika, da njima neće biti ni do čega. Stvari stoje drugačije, ali oni ne žele da ih vide. Ne žele da čuju šta ljudi u Srbiji misle - kaže Vučić i dodaje:

-Nisam došao ovde da se provedem, nisam izašao iz hotela. Došao sam da radim za svoj narod i svoje građane - poručio je predsednik.

Podsetimo, predsednik Vučić boravi u Parizu na poziv predsednika Makrona gde će prisustvovati Vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni Koalicije voljnih.