Za izmene Ustava glasalo je 139 poslanika, šest je bilo protiv, a uzdržanih nije bilo, navodi mađarski Indeks.

Prema usvojenom predlogu, na izborima za poslanike više neće moći da se kandiduju osobe koje su ukupno najmanje 12 godina obavljale poslanički mandat ili koje su na najmanje tri izbora već bile izabrane za članove parlamenta.

Izmenama je predviđeno da dan nakon njihovog stupanja na snagu prestane mandat aktuelnog predsednika Republike.

Nakon toga, parlament će izabrati novog šefa države na period do stupanja na snagu novog Ustava, a najduže na pet godina.

Ustavne promene predviđaju i vraćanje starosne granice za sudije Ustavnog suda, pa će mandat članova tog tela prestajati kada navrše 70 godina.

Zbog toga bi više sudija Ustavnog suda moglo da bude primorano da napusti funkcije.

Ustavni sud će moći da izabere novog predsednika iz reda svojih članova, a njegove nadležnosti biće proširene tako da ponovo obuhvate pitanja budžeta i poreza.

Predviđeno je i osnivanje Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine.

Izmenama se omogućava i opoziv predsednika Nacionalne kancelarije za sudstvo i predsednika Kuriје, odnosno Vrhovnog suda Mađarske, na inicijativu sudija.

Premijer Peter Mađar izjavio je u obraćanju parlamentu da bi, kako je rekao, bilo "izdaja mađarske nacije" ukoliko nova vlast ne bi menjala Ustav koji je donela prethodna vlast predvođena strankama Fides i KDNP, preneo je mađarski Juronjuz.

On je ocenio da je taj dokument bio temelj političkog sistema izgrađenog tokom prethodnih godina.

Mađar je optužio bivšu vlast da je državne institucije podredila političkom opstanku jednog čoveka i podsetio da, prema njegovim tvrdnjama, tokom mandata bivšeg glavnog javnog tužioca nije sprovedena istraga o nestanku velikih sredstava iz Mađarske narodne banke.

Obrazlažući razloge za razrešenje predsednika, Mađar je naveo da se Tamaš Šuljok nije oglašavao u više slučajeva za koje smatra da su predstavljali povredu ustavnog poretka, uključujući, kako tvrdi, policijske postupke i mere tajnog nadzora protiv informatičara iz stranke Tisa.

Poslaničke grupe Fidesa i KDNP bojkotovale su raspravu i glasanje o ustavnim izmenama.

Poslanik Fidesa Mikloš Panji izjavio je prošle sedmice da te stranke neće učestvovati u, kako je naveo, "urušavanju demokratije", zbog čega nisu prisustvovale ni završnoj raspravi ni glasanju.

Sednici nije prisustvovao ni predsednik Mađarske Tamaš Šuljok.

Predsednik poslaničke grupe Fidesa Gergelj Guljaš izjavio je na konferenciji za novinare da je razrešenje predsednika države bez presedana i ocenio da je politička konkurencija ozbiljno narušena.

On je istovremeno saopštio da podnosi ostavku na mesto šefa poslaničke grupe.

Fides je prošlog četvrtka organizovao protest ispred predsedničke palate Šandor pod sloganom "Stop samovolji", protiveći se ustavnim izmenama.

Prema usvojenim odredbama, predsednik države ima rok od pet dana da potpiše izmene Ustava.

Ukoliko to ne učini, parlament može da pokrene postupak njegovog razrešenja.

U tom slučaju predsednik više ne bi mogao da obavlja ustavne nadležnosti, a zakon bi mogao da proglasi predsednik parlamenta.

Tamaš Šuljok je ranije više puta izražavao ustavne rezerve prema inicijativi za njegovo razrešenje i zatražio mišljenje Ustavnog suda i Venecijanske komisije.