Jedna žena podelila je na društvenim mrežama potresnu priču o poslednjim danima svog oca, koji se godinama borio sa alkoholizmom i preminuo usled teške ciroze jetre. Njegovo iskustvo iz bolničke sobe, koje je opisivao kao zastrašujuću viziju, ostavilo je snažan utisak na nju i, kako kaže, zauvek promenilo njen pogled na život.

– Neki ljudi jednostavno moraju da čuju ovu priču – napisala je.

"Zidovi gore, beži odavde"

Prisećajući se detinjstva, navela je da je njen otac bio brižan i posvećen roditelj sve do njene sedme godine, kada je, kako tvrdi, postao zavisan od alkohola.

Njegovo zdravstveno stanje godinama se pogoršavalo, a na kraju mu je dijagnostikovana uznapredovala ciroza jetre. Nekoliko nedelja pre smrti završio je u bolnici, gde je, prema njenim rečima, doživeo iskustvo koje nikada neće zaboraviti.

Kada je ušla u njegovu sobu, zatekla ga je kako panično viče i moli je da izađe.

– Šta nije u redu? – upitala ga je.

– Zar ne vidiš da zidovi gore? Izgorećeš, moraš da izađeš! – odgovorio je, vidno uznemiren.

Medicinsko osoblje pretpostavilo je da se radi o delirijumu izazvanom apstinencijom od alkohola, ali njegova ćerka kaže da je imala osećaj da njen otac proživljava nešto mnogo dublje.

Govorio je o strašnim prizorima

Kako je ispričala, njen otac je opisivao škrgutanje zubima, nesnosan smrad i neobična bića koja, prema njegovim rečima, niko drugi nije mogao da vidi.

– Pitao me je: „Zar ne osećaš taj miris? Zar ne vidiš one životinje?“ Govorio je da imaju ogromne zube i upozoravao me da pobegnem – navela je.

Ona veruje da je njen otac u tim trenucima imao viziju pakla, iako ističe da je to njeno lično versko uverenje.

Neočekivani mir pred kraj života

Poslednje dane proveo je u hospiciju, gde je, prema njenim rečima, izrazio želju da prihvati hrišćansku veru.

Njen stric, koji je propovednik, molio se zajedno sa njim.

– Sobu je ispunio neverovatan mir. Prvi put sam iskreno zaplakala jer sam verovala da je pronašao spokoj – ispričala je.

"Video je jarko svetlo i svoju majku"

Poslednji put kada je bio potpuno svestan, pogled mu je bio usmeren ka dnu kreveta.

– Pogledao me je i pitao: „Zar ne vidiš ono jarko svetlo?“ Zatim je rekao: „Tamo je moja mama. Mama mi je ispod kreveta.“

Kako tvrdi njegova ćerka, rekao je da vidi svoju majku i blistavu svetlost, nakon čega je zatvorio oči.

Nekoliko minuta kasnije, član porodice joj je prišao i saopštio da je njen otac preminuo.

Iako su ovakva iskustva često predmet različitih tumačenja – od medicinskih objašnjenja do ličnih verskih uverenja – ova ispovest izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama i pokrenula raspravu o iskustvima ljudi u poslednjim trenucima života.