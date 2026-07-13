-Tema večeras su bile kineske rakete, više evropskih lidera je prišlo da me pita. Rekao sam u razgovoru sa više njih da ih imamo, da ćemo ih imati još i da ćemo imati i nove rakete. Mi smo nezavisna i vojno neutralna zemlja, moramo sebe da sačuvamo. Ne možemo sebi da dozvolimo luksuz da budemo džak za udaranje. Nikada se neće ponoviti 1999. godina. Srbija je danas mnogo snažnija i Srbiju niko neće moći da napadne. Udarci koji bi potencijalni agresor pretrpeo bi bili stotinama puta veći nego 1999. godine. To mogu da vam kažem - istakao je on.

Podsetimo, predsednik Vučić boravi u Parizu na poziv predsednika Makrona gde će prisustvovati Vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni Koalicije voljnih.