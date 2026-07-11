Novinarka i urednica "Jedinstva", Sanja Kecman, preminula je noćas u Beogradu u 59. godini života.

Rođena je 12. januara 1968. godine u Kosovskoj Mitrovici. Diplomirala je žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a ceo radni vek je provela u redakciji "Jedinstva", najstarijeg štampanog glasila na KiM.

Prijatelji i kolege će je pamtiti kao vrednog, odgovornog i izrazito kreativnog autora bezbroj reportaža i članaka kojima je ostavila dubok istoriografski trag u srpskom novinarstvu ovog podneblja, piše RKM.

Poznat datum sahrane

Sanja Kecman biće sahranjena u subotu 11. jula, u 13h na groblju u Rudaru. Porodica će saučešće primati od 11h, u kapeli.

Vest o njenoj smrti javio je Radio Kosovska Mitrovica.

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