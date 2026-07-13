Razvod hrvatske glumice Doris Pinčić i muzičara Borisa Rogoznice potresao je region, a još veći skandal izbio je kada je Boris priznao da je prevario suprugu i to ni manje, ni više nego sa koleginicom.

On je priznao je da je varao Doris, sa kojom ima dvoje dece i to sa kantautorkom Aleksom Ognjenom.

U javnost je dospela privatna prepiska muzičara i njegove ljubavnice, kako nije imao kud, sve je priznao.

- Moje poverenje i prijateljstvo iskorišćeni su i zloupotrebljeni na najgori mogući način. Žao mi je što sam u trenutku slabosti popustio pod 'muškim hormonima' i napravio veliku grešku koja će me pratiti ceo život. Najviše mi je žao što sam time povredio svoju porodicu i prijatelje, moje najmilije. Nadam se da će smoći snage da mi oproste jednog dana - rekao je on tad za hrvatski Stori.

Saznalo se sve na početku afere

Aleksa je inače, priznala da je u početku afere koja je započela još 2016. muzičar krio da je oženjen.

-Nije nam baš bilo lako da dogovaramo zajedničke susrete, ali znali smo da se uskladimo i nađemo kod njega u stanu - rekla je ona za 24sata.hr ranije.

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