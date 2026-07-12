Glumica Mina Lazarević svojevremeno je prošla kroz težak životni period, kako zbog razvoda, tako i zbog zdravstvenih problema sa kojima se suočila, a doživela je i nasilje od strane bivšeg supruga.

Naime, ona je objasnila da deca nisu bila kod kuće u trenutku kada se haos dešavao.

-Pa, burne su bile reakcije dece. Hvala Bogu tada je sin bio na moru, nije bio sa nama. On je stariji i normalno je da drugačije doživljava sve. Mislim, šta da kažem - objasnila je ona u jednoj emisiji svojevremeno.

Nije slutila da do nasilja može da dođe

Mina tvrdi da je isprva u celom odnosu sve bilo idealno.

-Nisam videla u zajedničkom životu da do nasilja može da dođe, ali eto desilo se. Brak trpi razna iskušenja i živeti sa nekom ne znači da će uvek biti sve lepo i da je uvek blagostanje. Meni je zlostavljanje i kad ti pušiš, a meni smeta nikotin. Sve što radiš, a meni ne prija se može tako gledati. U početku je sve lepo, zaljubljen si, strast, onda svakodnevice povlači neka druga raspoloženja. Pa se upoznajete u više smerova, pa starite različito. Nekad su dva profila zajedno fatalna, a odvojeno su sasvim normalni ljudi - objasnila je ranije glumica.

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