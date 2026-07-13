Ni Americi ni Iranu nije u interesu da ovaj sukob potraje i sve su šanse da će uskoro opet tražiti pregovore uprkos nedavnoj eskalaciji ratnih dejstava, kaže prof. Ilija Kajtez, pukovnik u penziji i stručnjak za bezbednost i sociologiju.

On je prokomentarisao Trampove objave o ponovnoj blokadi Irana i kontroli nad Ormuskim moreuzom kao "verbalni rat" američkog predsednika.

"Iran nije Venecuela", podsetio je Kajtez.

Da je mogao Tramp da pobedi Teheran, on bi to do sada i učinio, smatra Kajtez i podseća da je sve što su Amerikanci pokušali završilo neuspehom.

Eliminisali su iransko rukovodstvo, da bi dobili još "tvrđu" liniju na vlasti, niti su uspeli da izazovu građanski rat, jer se zemlja samo još više ujedinila na sahrani ajatolaha Alija Hamneija.

SAD mogu da bombarduju Iran, što zaista nanosi veliku štetu, ali Teheran ne ostaje dužan i razara američke baze po zemljama Persijskog zaliva. Za razliku od Iranaca, koji su svoje baze ukopali u planine, Amerikanci nemaju gde da se ukopaju u pustinji, pa su laka meta, podsetio je Kajtez.

"Ja mislim da ovaj rat nema potencijal da traje duže", rekao je Kajtez.

Ni jedna ni druga strana nemaju kapacitete za odlučujuću vojnu pobedu, dodao je, pa će najverovatnije ići na neko kompromisno rešenje za Ormuski moreuz.

Amerikanci, smatra Kajtez, nisu u stanju da Ormuz otvore vojnom silom. Za to je potrebno da zauzmu veliku teritoriju unutar Irana, za šta nemaju ni dovoljno vojske, ni volju, ni podršku saveznika.

Problem predstavlja to što "Zapad uopšte ne drži do sopstvene reči, ni do svog potpisa", podsetio je Kajtez.

I iranski rat i sukob u Ukrajini pokazuju da se rat "seli pod zemlju", zbog dronova i hipersoničnih raketa protiv kojih nema odbrane, zaključio je on.