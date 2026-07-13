Najstarija ćerka Željka Mitrovića, Sandra Mitrović trenutno boravi na jugozapadnoj obali Korzike, odakle se redovno oglašava na društvenim mrežama i objavljuje fotografije suvog luksuza.

Ovoga puta sa pratiocima je podelila kadrove kadrove hotela u kom se baškari, te nema sumnje da se odmara za sve pare.

Ona je za letovanje odabrala ekskluzivan hotel sa pet zvezdica, smešten na imanju u dolini Ortolo.

Pored vrhunske usluge, gostima su na raspolaganju privatna plaža i potpuni mir daleko od gužve.

Podsetimo, ćerka Željka Mitrovića Sandra Mitrović je u martu ove godine uslikana na beogradskom aerodromu, kada je privukla pažnju elegantnim stajlingom i osmehom koji nije skidala sa lica.

Bavi se režijom

Iako je javnosti poznata kao ćerka Željka Mitrovića, Sandra je izgradila i sopstvenu karijeru.

Režijom je počela da se bavi još sa 14 godina, školovala se u Engleskoj, a potom i u Sjedinjenim Američkim Državama.

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