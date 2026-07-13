Proslavljeni fudbaler Peđa Mijatović nedavno je otvoreno pričao o krahu braka sa Elenom Karić, ističući da je njihova zajednica zapravo bila pogrešan potez.

Naime, njegove reči mnoge su iznenadile, budući da su neki očekivali malo drugačiji odgovor.

-Ne znam da li sam slomio srce mnogim ženama, mislim da nisam. Obično se fudbaleri zbog načina života i brzog sazrevanja, obično se odluče na taj korak ženidbe i stvaranja porodice vrlo mladi. To je bio slučaj sa mnom. Oženio se dobio dete i fokusirao se na karijeru.

Možda, da mogu ponovo da se vratim, verovatno ne bih napravio nešto slično. Ali to je tada bilo potpuno normalno i kad analizirate sve neke bivše fudbalere tog mog doba, onda je to manje-više isto - 21, 22, 23 godine, klinci koji su fokusirani na fudbal, ožene se mladi, gomila od njih napravi grešku, kao što sam napravio ja, pa se razvedu, pa svašta nešto, ali to je normalno za fudbalera tih godina - rekao je Peđa za Story.

"Kod razvoda shvatiš da si pogrešio"

Kada je reč o odnosu sa Elenom, nije imao reči hvale.

-Iz ove perspektive mislim da je bila greška, jer sam se posle šest-sedam godina razveo. Svaki razvod shvatiš da si pogrešio. Tada nisam znao da je greška, ali iz ove perspektive kažem da je greška i to tako treba shvatiti, nikako drugačije.

Ne samo što si mlad, nego te i profesija navodi da ne možeš da se koncentrišeš da si tu. Ja sam bio fanatik, došao sam u Partizan, imao tih šest meseci krize, i moj fokus je bio da budem ono što se od mene očekuje i on da tu nema prostora za neke druge stvari. I kad vam neko nešto predloži, po difoltu kažem važi, ali nisi koncentrisan na to, fokus je bio fudbal - rekao je iskreno.

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