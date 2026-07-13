Ono što je trebalo da bude miran porodični odmor na jadranskoj obali pretvorilo se u pravi finansijski košmar i neviđeni skandal. Zbog rigoroznih i bizarnih pravila privatnih kupališta, gosti koji su želeli samo da se opuste pod suncobranom suočili su se sa drskim zabranama, a ceh za uživanje na plaži ove sezone dostigao je astronomskih 850 evra.

Nezapamćen haos i ogorčenje javnosti izazvala je praksa sve većeg broja italijanskih ugostitelja koji pod pretnjom visokih troškova i opomena strogo zabranjuju klijentima da na plažu donose sopstvenu hranu. Skandal je kulminirao na italijanskoj strani Jadrana, u gradu Vijesteu (regija Pulja), nakon što su majke sa decom javno upozorene i praktično ucenjene jer su ispod plaćenih suncobrana pokušale da pojedu običan domaći sendvič, pošto su cene u tamošnjim restoranima postale potpuno nepristupačne za obične turiste.

Papreno platili ležaljke, pa doživeli maltretiranje i ucene

Turisti koji su izdvojili čitavo bogatstvo za letovanje poručuju da je ponašanje koncesionara prešlo sve granice zakona i pristojnosti. Gosti koji su kompletan sezonski najam ležaljki i suncobrana platili čak 850 evra javno su digli glas jer ne žele da trpe teror vlasnika plaža.

- Dali smo 850 evra samo za ležaljke i suncobran za sezonu, a sada očekuju da svaki dan trošimo još na desetine evra na njihovu preskupu hranu! To je čista pljačka. Ispod suncobrana koji sam papreno platila valjda imam pravo da radim šta želim - ogorčena je jedna od gošći koja je doživela neprijatnost.

Vlasnici privatnih plaža opravdavaju ove rigorozne mere bizarnim tvrdnjama da gosti narušavaju higijenu i donose cele obroke, dok udruženja za zaštitu potrošača upozoravaju da se radi o sramotnom izgovoru kako bi se turisti primorali da kupuju njihove basnoslovno skupe proizvode.

More ne sme biti luksuz za bogataše

Bes i nezadovoljstvo prevarenih turista postali su toliko veliki da su lokalne vlasti morale hitno da intervenišu kako bi sprečile totalni kolaps sezone. Zvaničnici su oštro osudili ponašanje koncesionara i javno podsetili da su plaže zajedničko dobro, a ne privatno vlasništvo bahatih ugostitelja.

Poručeno je da regionalni propisi jasno dozvoljavaju unošenje sopstvene hrane i pića, te da niko nema pravo da zbog sendviča maltretira i finansijski iscrpljuje porodice koje su došle na odmor.

- More je zajedničko dobro i ne sme postati luksuz - poručile su vlasti, dok prevareni turisti najavljuju bojkot ovakvih kupalašta.