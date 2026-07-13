Često se u emisijama koristiš hipotetičkim informacijama. Ko ti je dao pravo na to?

-Sam sebi! Može mi se. Igramse , to je moje radno mesto i imam pravo da se igram i da kažem šta god hoću. Ja samo izazovem njihovu reakciju, a do njih je kako će reagovati. Ako ja kažem učesniku: „Tvoj tata je rekao da vi niste jedno za drugo“, i on zbog toga napravi haos i raskine – pa oni nije ni trebalo da budu zajedno. Ako Milan Milošević može da im napravi pometnju unetom informacijom, onda ta priča ne vredi. Obično se ne bavim klasičnim dezinformacijama, ali imamo apsolutno pravo da podignemo priču, baš kao što i gledaoci pitaju hipotetički. To se koristi u rediteljsko-produkcijskom smislu da se priča malo zavrti. Zato pravim pravila, zato je ovo šou-program.

Da li ti je neko iz produkcije ikada rekao: „Dobro, Milane, malo si preterao, povuci ručnu“?

- Bilo je više puta. Najčešće kada uđem u ozbiljnu raspravu sa učesnicima. Kada oni krenu drsko prema meni, ja jednostavno ne mogu da se obuzdam. Zato sam ja donekle i učesnik i voditelj, imam tu neku neobičnu, specifičnu poziciju. Nekad se svesno postavim u ulogu učesnika, ali to daje posebnu draž programu. Onda oni ne znaju šta će sa mnom, jer im odmah pokažem ko je „tata igre“. Imaju strahopoštovanje, uglavnom da ne bi dobili kazne i bili udareni po džepu. Bude često po džepu, mada sam im ove godine rekao: „Malo sam vas kažnjavao, jer vas je Bog već dovoljno kaznio - rekao je Milan za Alo.