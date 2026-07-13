Pevačica Ivana Lola Šalipur iz muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" progovorila je o mračnoj strani šou programa "Američkog idola", a najširi krug ljudi zna je zbog raskošnog glasa.

Naime, Ivana je ispričala detalje strašnog ugovora i istakla da kada je videla kako stoje stvari, rešila je da to sve ostavi iza sebe.

-Platili su kartu, otišla sam u Los Anđeles. Kao mlađa, u to vreme, definitivno sam htela da imam tu neku wow karijeru u Holivudu i da budem poznata. Međutim, kada sam upoznala ceo taj svet, rekla sam - ne, hvala” - objasnila je ona jednom prilikom.

Inače, u pomenutom takmičenju "Nikad nije kasno" otkrila je čime se sada bavi.

- Ja sam seksolog, trudim se da na sve načine pomognem ljudima kako stignem i umem. Potrebno je vreme da se progovori o nekim stvarima - iskrena je bila ona.

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