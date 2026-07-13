Pevačica Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena, devedesetih godina je harala domaćom muzičkom scenom, a nakon toga se iznenada povukla iz javog života, kada je usledila najveća promena.

Naime, ona se zaposlila na fakultetu, o čemu je javno i govorila.

- Moj put je uvek bio vezan za muziku, nekao sam duhom iznutra bila povezana sa muzikom jer sam već u osnovnoj školi htela da sviram klavir. Otac je smatrao da to nije za mene jer je to javno zanimanje, ali ja sam to želela. Bila sam jako mala i trebao je neko da me vodi na časove, ali nije bilo tada vremena za mene. Nekako meni nisu bili potrebni ljudi nego samo televizija. Uvek sam bila okrenuta sebi i pisala neke pesmice i stihove - rekla je svojevremeno Nena.

Želje roditelja su bile drugačije

Koliki je zaljubljenik u muziku svedoči njena hrabrost da se suprotstavi želji roditelja i kasnije napusti Ekonomski fakultet koji je pohađala.

- Rešila sam da se posvetim samo muzici. Posle svih mojih nagrada je meni jedna profesorka rekla da za mene postoji mesto na Akademiji, ali sam morala da biram. I dalje nisam imala od čega da živim jer kada se bavite operskim pevanjem ne možete ništa da radite osim da spavate, dobro jedete, da samo vežbate. Onda sam to napustila i okrenula se samo muzici i počelo je snimanje ploča.

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