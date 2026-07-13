Sukob između Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević ne jenjava, a u sve su ponovo uvučeni i članovi njihovih porodica. Nakon što je Asmin javno izneo tvrdnje da je Stanijin brat naklonjen istom polu, voditelj Milan Milošević je ovu škakljivu temu pokrenuo pred kamerama u emisiji "Pretres nedelje".

U razgovoru za Alo, Milan je bez dlake na jeziku prokomentarisao ove navode, otkrio šta se zapravo krije iza ove priče, ali i osudio brutalne reči koje takmičari i njihove podrške koriste kako bi uništili jedni druge.

Zašto si spominjao tokom jednog pretresa Stanijinog brata? Šta se tu dešava, kakve informacije imaš?

- Pa eto, pošto više nemaju koga da blate, ajde sad i Stanijinog brata da ubace u priču. Asmin je izneo priču da je dečko gej i da je bio u vezi sa jednim poznatim novinarom. Čovek je inače veterinar. Koliko ja znam, dečko ima verenicu. Ruma je odmah pored Sremske Mitrovice, čuo bih valjda od nekoga da je to istina. Mnogo ljudi iz Mitrovice radi u Rumi i svi znaju koliko je on fin momak i dobar veterinar. Strašno je što u cilju maksimalnog ponižavanja kreću da blate porodice, mama kur*a, tata ped*r, ne biraju reči. Čak je Asmin rekao Staniji: „Tvoj otac je živ, nego se sakrio od vas kurv*tina.“ A Stanija je imala samo četiri godine kada joj je otac poginuo! Stvarno ne biraju morbidnosti kako bi satanizovali jedni druge - otkrio je Milan u intervju za Alo, pa sumirao utiske ove sezone i izdvojio moguće favorite:





- Ovog puta ne mogu uopšte ni da procenim. Baš kao pre neki dan u onoj igrici sa stolicama, kada su na kraju ostale Stanija i Aneli i sele zajedno u jednu stolicu.

Apsolutno, da. Možda superfinale bude baš između njih dve. Sve je do ljudi, ne zna se ništa. Možda te noći polude fanovi nekog trećeg, pa daju ozbiljne pare za glasanje. Ko glasa, taj nema šta da brine. Po komentarima je i Anđelo Ranković neki tihi favorit, na vrhu je liste. Ima dosta favorita, zapravo su svi oko kojih se vrti priča favoriti, veruj mi. Videćemo ko će se te večeri bolje organizovati za glasanje. Sve je do naroda, kako gledaoci budu glasali, tako će oni ispadati - rekao je Milošević.