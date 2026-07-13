Pevačica Dragica Radosavljević Cakana rešila je da progovori o svom privatnom životu, teškom periodu kao i nekretninama. Ona je u Sremčici napravila oazu mira iako nekada nije znala gde se nalazi taj deo grada, a otkrila je i da je uvredila monahinju, što je mnogima bilo vrlo čudno.

-Nemam baš neke nekretnine, odmah da vam kažem. Imam naravno stan u Beogradu i ovde kući. To je sve. Moja deca imaju, ali to je stvarno njihovo. Nije moje, niti sam im ja kupila. Moja ćerka ima svoj stan, ne živi niko u tom stanu osim unuke srednje, ali to je njihovo. Oni su ga kupili. Neša i ja imamo taj stan kod Hrama i evo ovu kuću i to, to su naše nekretnine i nekretnine smo ja i on sve više. Ne krećemo se. Šalim se - rekla je iskreno Cakana.

Nesvakidašnja situacija

Kada je o monahinji reč, morala je da objasni šta se tačno desilo.

-Ja nisam onaj vernik. Svi mi kažemo kad nam je frka i kad nam je nešto loše: “O Bože, pomozi!”. Odem za svaki praznik i zapalim sveće, kad su zadušnice, kad treba da osveštam kolač. To sve uradim, ali ja nisam neko ko ide u crkvu, ide na liturgije i nisam vernik u tom smislu. Ali nisam neverujuća.

Ja sam se sad s nekim stvarima možda prvi put u ovim godinama upoznala. Kako se ophoditi prema tim monasima ili monahinjama. Ja sam monahinju nazvala gospođom. “Mi smo vam doneli nešto.” Mislim da se jako uvredila, ali ne ono uvredila da se naljutila, Njoj je to delovalo kao neka uvreda. Ona je meni samo sela i rekla: “Mi jesmo istog pola. Ti si žena, a ja sam monahinja.” Kaže: “Glupo je da ti sad objašnjavam. Hajde lepo da te provedem da ti to sve vidiš, da ti pokažem”, jer je bila zahvalna i na tim poklonima.

Alo/Blic

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