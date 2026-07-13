Jednostavni kućni trikovi koje su nekada koristile naše bake ponovo su u centru pažnje, a društvene mreže doprinele su njihovoj popularnosti. Jedan od njih podrazumeva ostavljanje komada mirisnog sapuna pored kreveta ili na noćnom stočiću.

Na prvi pogled deluje neobično, ali mnogi tvrde da ovaj trik može da osveži prostor, unese prijatan miris u spavaću sobu i doprinese osećaju opuštenosti. Ipak, pojedine tvrdnje koje se vezuju za ovu praksu nisu naučno potvrđene.

Trik koji se nekada prenosio s kolena na koleno

Mirisni sapuni nekada nisu služili samo za održavanje higijene. U mnogim domaćinstvima stavljali su se među garderobu i posteljinu kako bi tkanine duže zadržale prijatan miris.

Verovalo se i da intenzivni mirisi mogu pomoći u odbijanju moljaca i drugih sitnih insekata, zbog čega su sapuni često završavali u fiokama i ormarima, mnogo pre nego što su se pojavili moderni osveživači vazduha.

Ova navika zadržala se i danas, pa mnogi mirisne sapune i dalje koriste kao prirodan način za osvežavanje garderobe i prostora.

Zašto ga ljudi drže pored kreveta?

Poslednjih godina sve više ljudi ostavlja komad sapuna u spavaćoj sobi, najčešće zbog prijatnog mirisa. Posebno su popularni sapuni sa aromama lavande, kokosa i drugih blagih mirisnih nota koje doprinose osećaju svežine i opuštenosti.

Na društvenim mrežama često se mogu pronaći tvrdnje da sapun pored kreveta može pomoći osobama koje imaju sindrom nemirnih nogu – stanje koje izaziva neprijatan osećaj i potrebu za pomeranjem nogu, naročito tokom noći.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da za ovu tvrdnju ne postoje pouzdani naučni dokazi, zbog čega se sapun ne može smatrati metodom lečenja niti zamenom za medicinsku terapiju.

Može li pomoći protiv insekata?

Pojedini korisnici tvrde da određeni mirisi sapuna odbijaju komarce i druge sitne insekte. Ipak, ni za ovu tvrdnju nema dovoljno naučnih potvrda.

Ako želite pouzdanu zaštitu od ujeda, stručnjaci i dalje preporučuju korišćenje proverenih repelenata, mreža protiv insekata i drugih sredstava namenjenih toj svrsi.

Jednostavan način da osvežite spavaću sobu

Bez obzira na to da li verujete u narodne savete, mirisni sapun može biti jednostavan i povoljan način da spavaća soba ili ormar dobiju prijatan miris bez upotrebe električnih osveživača ili sprejeva.

Iako njegov efekat nije isti kao kod eteričnih ulja ili difuzera, mnogima predstavlja praktično rešenje koje prostoru daje osećaj svežine i urednosti.