Pevačica Natalija Ibraimov, iz grupe Trik FX tvrdi da je prošla kroz jezivu torturu, koju su joj priredili najbliži, posebno brat.

Naime, ona tvrdi je razdor u porodici otišao tako daleko da nije bilo popravke.

-Oni mene da komentarišu, oni koji su me unakazili. Nikad nikome nisam želela zlo, ali me je to osvestilo jer sami su se izdali. Ne mogu da kažem da mi je svejedno, jer jedan od tih osoba je moj rođeni brat, ali sam shvatila da ja tom čoveku nikad u životu nisam ništa značila. Trebalo mi je 53 godine da shvatim, ali nažalost tako je. Žao mi je što je tako, jer da sam pogrešila, izvinila bih se, ali kad nešto ne pogrešiš, a neko te mrzi. Mrzi te rođeni brat, ej znaš koliko moraš da budeš jak, jer to je mnogo teško - rekla je Natalija .

"Oprostila sam mu ružne stvari"

Natalija i Sani Trik FX inače, važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, međutim nedavno je iznela nepoznate detalje iz njihovog braka.

- U mladosti sam doživela jako ružne stvari sa njegove strane, to sam oprostila, nisam zaboravila, i život se nastavio dalje u dobrom smeru. Sebi, sa ovom pameću nikada ne bih dozvolila stvari koje sam dozvolila tada - rekla je Natalija Trik FX.

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