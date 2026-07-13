Voditeljka Pinka, Marija Egelja, u srećnom je braku sa biznismenom Aleksandrom Dabićem sa kojim ima dva sina, a malo ko se seća da je raskinula veridbu.

Naime, iako je sve išlo u smeru svadbe kada je reč o bivšem partneru u pitanju, to se ipak nije desilo.

Marija je pre Aleksandra bila sa 16 godina starijim fudbalskim trenerom Ljubišom Rankovićem, za kog je bila i verena.

- Kažu da o ljubavi, sreći i bogatstvu ne treba pričati, dovolino je da se vide. Za moje raspoloženje zaslužan je partner, voljena sam i zaljubljena. Znamo se dovoljno dugo da smo se savršeno dobro upoznali i osećamo da smo jedno za drugo. Razume moj posao i podržava me, ali želi da bude osoba iz senke. Osvojio me je, osim što je izuzetno lep i zgodan, i velikom upornošću, jednostavno nisam mogla da mu kažem 'ne' - priznala je tada Marija za magazin "Gloria", te je sve puklo iznenada.

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