Dvojica migranata, državljana Jordana, brutalno su napadnuta na području sela Bjelanska, na teritoriji koju pokriva Policijska uprava Novi Pazar. Zbog sumnje da su učestvovali u napadu, policija je uhapsila dvojicu muškaraca.

- Migranti su peške stigli iz pravca AP Kosovo i Metohija i preko Rogozne ušli na teritoriju koju pokriva Policijska uprava Novi Pazar. U selu Bjelanska, kako se sumnja, presreli su ih meštani, nakon čega su opljačkani, skinuti goli i fizički zlostavljani. Jedan od migranata zadobio je teške povrede i ostao nepomično da leži u jarku, dok je drugi uspeo da pobegne napadačima. Kako saznajemo, meštani iz obližnjeg naselja pružili su mu pomoć dajući mu materijal kojim se ogrnuo kako ne bi ostao nag - potvrdjeno je za agenciju RINA.

Policija je u ranim jutarnjim časovima izvršila pretrese na više lokacija u selu Bjelanska, a tom prilikom uhapšena su dvojica muškaraca za koje se sumnja da su učestvovali u napadu.

Pripadnici Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Novi Pazar, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, preduzimaju sve mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i rasvetljavanja slučaja.

Istraga je u toku, a nakon prikupljanja svih dokaza biće poznato da li će protiv osumnjičenih biti podnete odgovarajuće krivične prijave.