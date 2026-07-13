Dana 13. jula 1985. godine, grupa Kvin je nastupila na stadionu Vembli u Londonu u okviru legendarnog koncerta Lajv Ejd.

Humanitarni spektakl održan je na dve lokacije – u Londonu i Filadelfiji – sa ciljem prikupljanja pomoći za gladne u Africi.

Koncert je pratio gotovo dve milijarde ljudi širom sveta, a bend koji su činili Fredi Merkjuri, Brajan Mej, Rodžer Tejlor i Džon Dejkon dobio je samo kratak termin. Ipak, uspeli su da ga pretvore u jedan od najnezaboravnijih trenutaka u istoriji rokenrola.

Kvin je izveo niz svojih najvećih hitova, među kojima su „Boemska rapsodija“, „Radio Ga Ga“ i „We Are the Champions“. Međutim, ono što je najviše ostalo upamćeno jeste neverovatna energija Fredija Merkjurija, koja je u potpunosti kontrolisala ogromnu publiku na Vembliju.

Njegovo čuveno nadvikivanje sa publikom postalo je jedan od najprepoznatljivijih trenutaka ovog koncerta, a nastup je kasnije proglašen najboljim živim izvođenjem svih vremena prema anketama muzičara i stručnjaka iz industrije.

Kvin je tom prilikom nadmašio čak i neke od najznačajnijih nastupa u istoriji, uključujući legendarni nastup Džimija Hendriksa na Vudstok festivalu.

Koliko je ovaj trenutak bio važan govori i činjenica da je gotovo identično rekonstruisan u filmu "Boemska rapsodija", koji prikazuje život Fredija Merkjurija i uspon benda Kvin, piše Parade.

Sam Lajv Ejd, koji je organizovao Bob Geldof, ostao je jedan od najvećih humanitarnih muzičkih događaja ikada održanih.

Održan je 13. jul 1985. na stadionu Vembli u Londonu i stadionu DŽFK, sa ciljem da se prikupe sredstva za ljude u Etiopiji. Koncert je prenošen uživp i imao je 1,5–1,9 milijardi gledalaca u više od 150 zemalja, što ga čini jednim od najvećih televizijskih događaja u istoriji. Prikupljeno je oko 40 miliona funti, a zahvaljujući donacijama ta brojka je dosegla više od 100 miliona funti.

Pored upečatljivog nastupa grupe Kvin, pamti se i nastup grupe U2, Dejvida Bouvija, Eltona Džona, grupe Hu, Led Cepelin, Fila Kolinsa...

Lajv Ejd, održan pre tačno 41. godinu, se pamti kao jedan od najvećih muzičkih događaja ikada održanih, ali i kao prekretnica u humanitarnom prikupljanju sredstava, demonstrirajući kako globalna zabava može mobilisati milione ljudi da podrže dobrotvorni cilj.