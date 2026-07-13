Starleta i bivša rijaliti učasnica Ava Karabatić objavila je nedavno da se verila, što je izazvalo veliku pažnju na društvenim mrežama, a pre toga je isplivalo nešto još šokantnije.

Naime, ona je pokazala da je spremna da zaradi na neobičan način, te drži razne časove poput matematike i hrvatskog jezika, što je mnoge iznenadilo upravo zbog toga što su smatrali da nije stručna, ni kompetentna za sve navedeno.

-Sa dolaskom nove godine otvaram i popunjavam termine za repeticije. Držim instrukcije iz engleskog, italijanskog, latinskog, matematike, hrvatskog jezika i hemije za osnovnu i srednju školu - napisala je Ava na mrežama.

O vereniku za kog tvrde da ne postoji

Ava je takođe, bila u žiži javnosti nakon što se pisalo o tome da joj verenik nije pravi, već ga je izmislila putem veštačke inteligencije.

- U tebi sam pronašla dom koji nisam znala da tražim - napisala je Ava Karabatić u opisu objave, a u komentarima su joj redom pisali da mora da prizna da sve što radi nije istina.

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