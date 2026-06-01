Maja Berović, jedna od najvećih muzičkih zvezda na Balkanu, nedavno je gostovala u podkastu Hane Adrović, a tokom iskrenog i opuštenog razgovora, Maja je govorila o odnosu sa koleginicom Jelenom Karleušom sa kojom godinama ne razgovala.

Maja je stavila tačku na brojne spekulacije koje su prethodnih godina kružile u javnosti.

-Jelena Karleuša ima svoj sistem u javnosti, ona po njemu funkcioniše. Kod nje je sve javno i transparentno. Kod nje nema uvijanja, sa njene strane je to okej, međutim, nikada nisam ja bila ta koja sam pravila pompu oko toga, uglavnom je ona bila ta koja je javno govorila mnoge stvari o mene, to je ona. Karleuša traje sve ove godine na taj način – rekla ej Maja Berović, te istakla da bi trebalo mediji da pitaju Jelenu zbog čega ne govore i jedna drugoj se ne javljaju u javnosti.

-Mi smo bile jednom prilikom zajedno na letu, izašle smo iz aviona, to je bilo to. Nas dve se ne pozdravljamo već godinama, morate nju da pitate, jer ja nisam izazvala skandal, moraćete nju da pitate, ne znam šta je problem između nas dve.

"Nema ličnog sukoba"

Podstimo, Karleuša se pre dve godine oglasila i objasnila koji je razlog zbog koga nije u prijateljskim odnosima sa Majom.

- Protiv Maje, ako se stvarno tako zove pošto me buni ovaj "y" u njenom imenu, nemam lični problem. Ona i ja lično nismo ni u kakvom sukobu. Objasnila sam i njoj i javnosti da je moj problem njeno privatno druženje sa Nanogicom (Cecom Ražnatović). Ponoviću, svako ko gaji prijateljske odnose sa mojim c, sa onima koji su meni i mojoj porodici učinili zlo, kao kad je reč o Nanogici, automatski postaje moja meta", rekla je Jelena i dodala:

- Kada vidite da je neki pevač ili javna ličnost, bio on glumac, političar, novinar, stilista, fotograf, dizajner ili bilo šta iz tog spektra u privatno dobrim odnosima sa Nanogicom, može da računa na to da za mene postaje neprijatelj. Svako ko pri čistoj svesti bira takav polusvet sa krvavim rukama za prijatelja pokazuje da je zapravo isti.

- Nažalost, i Maja Berović i mnogi drugi ljudi iz javnog posla poput Vojaža, ne mogu da očekuju moju podršku i prijateljski stav, sve dok imaju bilo kakav prijateljski odnos sa onima koji su meni i mojoj porodici učinili zlo. To je moj stav od kojeg ne odustajem. Takva sam i ne mogu protiv sebe. Nadam se da ćete me svi razumeti. Iskreno, žao mi je zbog Maje jer mi je bila draga, ali mora da razmišlja kakav šljam bira za prijatelje - poručila je pevačica.

BONUS VIDEO: