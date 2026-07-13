Ćerka pevačice Saške Karan, Miljana Gazivoda danas proslavlja svoj rođendan, što ovaj dan čini veoma važnim u njihovom porodičnom domu.

Iako je mnogi u javnosti hvale prvenstveno zbog njenog atraktivnog izgleda, malo ko zapravo zna da je ona uspešno diplomirala fiziku, te su to mnogi pozdravili na društvenim mrežama.

Porodica je takođe i rođendansko slavlje obeležila u restoranu, a Miljana je na društvenoj mreži Instagram objavila niz fotografija sa ovog događaja, na kojima je pozirala sa roditeljima.

Tokom slavlja, ponosni roditelji nisu skidali osmehe sa lica.

Slavljenica blistala samo tako

Za ovu posebnu priliku, slavljenica je odabrala specifičnu odevnu kombinaciju – zmijski kombinezon upotpunjen zlatnim kaišem oko struka.

Inače, kako bi rođendanska atmosfera bila potpuna, Miljana je u restoran donela i svečanu tortu kako bi oduvala svećice, kao i ogromne balone koji su dodatno uveličali slavlje.

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