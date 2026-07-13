Pevačica Emina Tufo (31), koja se proslavila učešćem u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“, porodila se i rodila sina.

Ova vest je potpuno zatekla i iznenadila njene pratioce, s obzirom na to da je pevačica uspela da sakrije trudnoću od javnosti.

Tokom čitavog perioda drugog stanja Emina nije javno govorila o prinovi, niti je na društvenim mrežama prikazivala fotografije trudničkog stomaka, već je odlučila da radosne vesti saopšti tek nakon porođaja.

Ona je na svom Instagram profilu objavila prvu fotografiju bebe direktno iz porodilišta i tom prilikom otkrila javnosti gde je nestala sa muzičke scene u poslednje vreme.

– Ako ste se pitali gde sam nestala u poslednje vreme po pitanju svirki i muzike, evo odgovora. Hvala Allahu na još jednoj blagodati. Dobrodošao, sine. Puno te vole mama, tata i seka – poručila je Emina.

Već ima devojčicu

Podsetimo, pevačica je postala majka krajem 2024. godine kada je rodila devojčicu Esmu.

Sada je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana, a mala Esma je dobila mlađeg brata.

Emina Tufo je u braku sa Amelom Dedićem, koji se profesionalno bavi ugostiteljstvom. Amel ne samo da prikazuje privatni život sa Eminom, već je i njen menadžer.

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