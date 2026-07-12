Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su primorani da noć provedu zajedno u izolaciji budući da su nominovani.

Međutim, sam početak njihovog boravka tamo pretvorio se u žestok sukob zbog Asminovog predloga o rasporedu spavanja, zbog čega je Aneli potpuno izgubila kontrolu.

Tenzija između bivših partnera dostigla je vrhunac kada je Asmin pokušao da sugeriše Aneli da uzme drugi dušek za spavanje. Njegova namera bila je da oslobodi dovoljno prostora kako bi on i Maja Marinković imali mesta za sebe, što je bio okidač za ozbiljan sukob.

Asmin joj se tom prilikom kratko obratio sa jasnim zahtevom:

- Uzmi sebi desni.

"Ne obraćaj mi se, smeće"

Aneli su ova odluka i Asminov komentar potpuno izbacili iz takta, zbog čega je počela da "šišti poput ekspres lonca". Sama pomisao na to da noć provede u istoj prostoriji sa Asminom i Majom bila joj je nepodnošljiva.

Isprovocirana situacijom u kojoj se našla Aneli je burno reagovala i obrušila se na svog bivšeg partnera uz niz uvreda i pretnji:

- Ne obraćaj mi se, smeće. Nemoj da te izbacim od tamo, nemoj da ne uđeš. Sa tobom i Majom da spavam tamo, p*čka vam materina?!

Ovaj događaj jasno pokazuje da će noć u izolaciji za nominovane učesnike biti izuzetno turbulentna.

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