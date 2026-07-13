Reper Dragomir Despić Desingerica doživeo je nezgodu tokom nastupa u jednoj diskoteci u Crnoj Gori, kada se zvučnik na sceni prevrnuo pod njegovom težinom.

Incident koji je mogao da se završi sa ozbiljnim posledicama dogodio se u trenutku kada je reper prilazio jednom momku iz publike. Kako bi mu se približio, Desingerica je nogu oslonio na zvučnik, koji se u tom sekundu prevrnuo.

Samo zahvaljujući brzoj reakciji muzičar je uspeo da zadrži ravnotežu i izbegne pad pred posetiocima. Iako je izbegao teži scenario, Desingerica je ipak zadobio ogrebotinu na nozi, koju je kasnije i pokazao.

Reper se našalio na račun nezgode i pokazao ranu koja mu je ostala kao uspomena, uz reči:

"Bajo, umalo sam slomio nogu".

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