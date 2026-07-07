Potom ga je jedna gopođa upitala za deo koji je slobodan.

Potom mu je gospođa poručila da uzme metar i da izmeri.

On je uzviknuo rekao da neće da meri, te da je već izmerio i da imao geometra.

On je rekao da ne može da objasni drugačije.

Zakačio rukom turistu

Pitali su ga kako onda on sme da parkira vozilo svoje na trotoar, a potom rukom zakačio jednog turistu.

Pitali su ga ljudi zašto tera ljude sa plaže koja nije njihova, on je tvrdio da ih ne tera.

- Samo izađite odavde. Ovo je moje. Izlazite - vikao je vlasnik.

Ova scena ponovo je otvorila pitanje načina komunikacije i upravljanja morem i plažama u Crnoj Gori.

Paprene cene ležaljki

- Ko ide u Crnu Goru na letovanje, evo jedne antireklame za plažu Seljanovo u Tivtu. Izuzetno neljubazan vlasnik obližnjeg hotela čiji nismo gosti, delovalo je kao da hoće da se tuče sa nama. Čak nije ni cena okej, 40 evra su ležaljke i uz to je i piće obavezno. Znači, izađe nas preko 60 evra dan kupanja - požalili su se turisti.

Snimak je objavljen na Instagram stranici "Predajnik Beograd".

Korisnici se pitaju od kada su plaže privatno vlasništvo...

- A vidi korov iza tamo, dva metra ambrozije. Joj, a 40 evra ležaljke u zalivu gde je voda š klasa i još ovaj balvan da mi skače po živcima - napisao je jedan korisnik.

Pojedini se pitaju i kako je uspeo da kupi more.

- Za tri meseca rentiranja prirodnih dobara žive kao paraziti preostalih devet meseci - navodi se u komentarima.

"Neljubazni i drski"

"Posle se čude ljudi kad im kažem da ne letujem u Crnoj Gori", "Jako loše iskustvo nažalost sa Crnogorcima, jako su neljubazni i drski (čast izuzecima). Zato od prošle godine letujemo u Grčkoj", "Odavno kada planiram letovanje, CG mi nije opcija! Evo Vam braćo i more i ležaljke i kokteli i smeštaj, ma sve zgrabite i zaradite, ako, samo malo dostojanstva sačuvajte!", pisali su korisnici u komentarima ispod video-snimka.