Centralni štab Hatam el Anbija iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC) poručio je danas da Teheran neće dozvoliti Sjedinjenim Američkim Državama da se mešaju u upravljanje Ormuskim moreuzom, upozoravajući da bi širenje rata u regionu ugrozilo sve zemlje Bliskog istoka.

U saopštenju Centralnog štaba Hatam el Anbija navodi se da Iran "ni u kojem slučaju" neće dozvoliti SAD da intervenišu u upravljanju Ormuskim moreuzom.

"Odgovornost za nesigurnost i širenje kruga rata u regionu snose Sjedinjene Američke Države i zemlje koje sarađuju sa njihovom vojskom", navodi se u saopštenju.

Iran je upozorio da bi, kako je navedeno, "američke avanture i pokušaji mešanja u upravljanje Ormuskim moreuzom" mogli ozbiljno da ugroze bezbednost regiona, međunarodnu trgovinu i prolazak brodova.

"Ukoliko se rat u regionu proširi, njegov plamen zahvatiće sve zemlje tog područja", poručio je Centralni štab Hatam el Anbija. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je prethodno da će SAD preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom i ubuduće naplaćivati naknadu od 20 odsto na sav teret koji prolazi kroz taj plovni put, kao nadoknadu za troškove obezbeđivanja bezbednosti tog strateškog plovnog puta, dok će istovremeno ponovo uspostaviti blokadu iranskih brodova i njihovih klijenata.