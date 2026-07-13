Andrija Bajić, legenda narodne muzike, koji je preminuo 7. jula, počivaće u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.



Savez estradno muzičkih umetnika (SEMUS), na čijem čelu se nalazi direktor Dragiša Golubović Golub, dobio je zvaničan odgovor od Grada Beograda da je mesto u Aleji odobreno, što je on i potvrdio u telefonskom razgovoru.

Odmah nakon smrti Andrije Bajića udruženje je podnelo zahtev da on bude sahranjen u Aleji, koji je sada odobren.

Kada će biti poslednji ispraćaj još uvek nije poznato, jer o tome odlučuje njegova porodica, te SEMUS sa tim više ništa nema.

"Da li se Boga bojite?!"

Podsetimo, pre nekoliko dana je u Beogradu u MTS dvorani održana komemoracija u Andrijinu čast.

Među prvima je u MTS dvoranu stigla njegova supruga, pevačica Mala Cana, koja je bila slomljena od bola.

Dok je gledala Andrijine fotografije neprestano je plakala i obraćala mu se nežnim rečima.

- Taj rođendan sam mu ja organizovala, niko nije znao za to, čak ni njegova deca. Vidite li to? Nije davao da se odvojim od njega - rekla je Mala Cana, pa dodala:

- Dušo moja, srećo moja, snago moja, živote moj... Uvek je bio doteran, uvek sam vodila računa da bude lep. Da li se Boga bojite?! - odbrusila je pevačica Andrijinim ćerkama sa kojima nije u dobrim odnosima.

Alo/Kurir

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