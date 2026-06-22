Fudbaler Duško Tošić, čini se da je definitivno stavio tačku na odnos sa partnerkom Norom koju je prvi put pokazao pre nešto više od mesec dana. Ubrzo nakon što je izašla zajednička fotografija zaljubljenog para, nekadašnji fudbaler i bivši suprug Jelene Karleuše, obrisao je istu, te je malo posle toga Noru otpratio sa Instagrama, što su mnogi protumačili kao kraj romanse.

U izjavama koje je davao medijima, Duško je tvrdio da je ispunjen na privatnom planu, ističući da uživa u novoj romansi. Međutim, najnoviji potezi na Instagramu naveli su mnoge da posumnjaju da je njihov odnos definitivno okončan.

Podsećanja radi, pevačica Jelena Karleuša oglasila se na društvenoj mreži "Iks", gde je apelovala na sve medije da se njeno ime više ne dovodi u vezu sa bivšim suprugom Duškom Tošićem i novom izabranicom, sada već bivšom.

Kako je poručila, ne želi da ima bilo kakve veze sa Tošićem, niti "ženama koje su u policijskoj evidenciji zavedene kao prostitutke".

- Zamoliću sve medije, sa kojima imam stvarno lep i korektan odnos da moje ime i moju sliku ne stavljaju u naslove, kada pišu o mom bivšem mužu i njegovom životu. "Nova devojka bivšeg muža Jelene Karleuše” sadrži samo moje ime, moja slika je centralna itd. Razumem da u protivnom niko ne bi pročitao tekst ali: Ne želim da imam bilo kakvu vezu sa čovekom kog sam više puta prijavila policiji za porodično nasilje, zbog fizičkog nasrtanja na mene i mog partnera, zbog obijanja brava i neovlašćenog upada na privatnu imovinu, zbog neredovnog plaćanja alimentacije itd. Takođe, ne želim da se moje ime i moja slika stavljaju pored slika žena koje su u policijskoj evidenciji zbog prostitucije. Izbori i ispadi bivšeg muža su samo njegova stvar i to me ne interesuje, ne želim da me povezujete. Čovek koji je bio u stanju da piše poruke srbomrziteljki Severini ne zavredjuje vaš prostor. Hvala vam - napisala je Karleuša.

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